PSG : «Ca ne marche pas», Luis Enrique se prend un stop en direct

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a fait carton plein la saison passée avec notamment le premier sacre de son histoire en Ligue des champions. Une victoire dans laquelle Khvicha Kvaratskhelia a joué un rôle primordial dès son intégration au groupe de Luis Enrique en janvier dernier. Toutefois, Luis Enrique se fourvoie avec son utilisation occasionnelle à droite selon Daniel Riolo.

Luis Enrique a cherché la formule magique pour son onze de départ au PSG la saison dernière et a finalement trouvé le moyen d'en tirer le maximum. Le transfert de Khvicha Kvaratskhelia pendant le mercato hivernal a permis à l'entraîneur du Paris Saint-Germain d'avoir l'arme létale qui lui manquait sur le flanc gauche de l'attaque.

«Ca ne marche pas, il veut y arriver» Cependant, dans sa volonté de polyvalence chez ses joueurs, Luis Enrique utilise par moments Khvicha Kvaratskhelia au poste d'ailier droit. Une erreur de la part du patron du vestiaire parisien du point de vue de Daniel Riolo. « Il reste un point où Luis Enrique est encore un peu têtu, c'est Kvaratskhelia à droite. Ca ne marche pas, il veut y arriver. Pourquoi pas, tente le si tu veux vraiment transformer ton mec ».