PSG : C'est terminé pour Ousmane Dembélé !

Victime d'une lésion à l'ischio-jambier droit le 5 septembre, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or 2025 le 22 septembre. Depuis qu'il a remporté le Graal, le numéro 10 du PSG a été fortement sollicité par les médias et les marques. Mais aujourd'hui, le tourbillon médiatico-commercial s'est calmé. Ousmane Dembélé ayant retrouvé sa vie d'avant.

Lors du déplacement de la France en Ukraine (0-2, le 5 septembre), Ousmane Dembélé s'est blessé. En effet, l'international tricolore a été victime d'une lésion à l'ischio-jambier droit. Lors de sa convalescence, Ousmane Dembélé a remporté le Graal. En effet, le numéro 10 du PSG a été sacré Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre.

PSG : Dembélé retrouve sa vie d'avant Ballon d'Or Depuis la cérémonie du Ballon d'Or, les médias et les marquent se sont arrachés Ousmane Dembélé. Ultra-sollicité, l'attaquant du PSG retrouve à peine sa vie d'avant. D'après les indiscrétions de L'Equipe, « le tourbillon médiatico-commercial s'est estompé » en dehors des terrains. Si Ousmane Dembélé est toujours demandé, les proportions sont désormais presque équivalentes à la période précédent son sacre individuel.