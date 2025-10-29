Nouveau gardien au PSG : Luis Enrique confirme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a notamment évoqué la position de Lucas Chevalier en ouvrant la porte à la possibilité d'une rotation dans les buts. Et alors que Matvey Safonov attend son heure, le PSG doit-il changer de gardien ?

Arrivé cet été pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC, Lucas Chevalier peine à convaincre pour le moment. Il faut dire qu'au PSG, le gardien de but français a la lourde tâche de faire oublier Gianluigi Donnarumma qui sort d'une saison fabuleuse. Et comme à son habitude, Luis Enrique ouvre la porte à la concurrence.

Luis Enrique ouvre la porte à Safonov « Ça dépend. Aujourd’hui, c’est positif, demain ça peut être négatif. Ce que je cherche, c’est de gérer de la meilleure des manières ce que je pense être le meilleur pour l’équipe. Personne n’a sa place d’assurée. Ça dépend de ton niveau, ça dépend de ce que l’on pense qui est le mieux pour nous », a lancé l'entraîneur du PSG en conférence de presse.