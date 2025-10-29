Nouveau gardien au PSG : Luis Enrique confirme ?

Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a notamment évoqué la position de Lucas Chevalier en ouvrant la porte à la possibilité d'une rotation dans les buts. Et alors que Matvey Safonov attend son heure, le PSG doit-il changer de gardien ?
Arrivé cet été pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC, Lucas Chevalier peine à convaincre pour le moment. Il faut dire qu'au PSG, le gardien de but français a la lourde tâche de faire oublier Gianluigi Donnarumma qui sort d'une saison fabuleuse. Et comme à son habitude, Luis Enrique ouvre la porte à la concurrence.
Luis Enrique ouvre la porte à Safonov
« Ça dépend. Aujourd’hui, c’est positif, demain ça peut être négatif. Ce que je cherche, c’est de gérer de la meilleure des manières ce que je pense être le meilleur pour l’équipe. Personne n’a sa place d’assurée. Ça dépend de ton niveau, ça dépend de ce que l’on pense qui est le mieux pour nous », a lancé l'entraîneur du PSG en conférence de presse.
«Personne n’a sa place d’assurée»
Autrement dit, la place de titulaire de Lucas Chevalier n'est pas garantie bien qu'il ait joué tous les matches du PSG pour le moment. Mais Matvey Safonov reste à l'affût. Le portier avait été utilisé à plusieurs reprises la saison dernière malgré la présence de Gianluigi Donnarumma, et Luis Enrique n'écarte pas une nouvelle fois cette possibilité.
Mais selon vous, le PSG doit-il opérer une rotation dans ses buts ?