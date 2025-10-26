PSG : «Le meilleur du monde», Chevalier confirme !

Pierrick Levallet

Achraf Hakimi a une nouvelle fois impressionné son monde ce samedi. L’international marocain a inscrit un doublé contre Brest et a ainsi contribué à la large victoire du PSG (0-3). De cette manière, le latéral droit de 26 ans a prouvé qu’il était sans doute le meilleur au monde à son poste. Et ce n’est pas Luis Enrique qui dira le contraire.

Achraf Hakimi fait halluciner Luis Enrique « C’est un joueur différent, qui a beaucoup de qualités offensives et défensives. (…) C’est une valeur sûre, sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde. C’est pour cette raison que nous ne signons pas d’autre latéral droit sur le marché des transferts » confiait l’entraîneur du PSG en conférence de presse ce vendredi. Et après la rencontre, Lucas Chevalier a confirmé les propos du technicien espagnol.