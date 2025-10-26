Deux stars au PSG : Luis Enrique hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le PSG a été porté par un duo de stars sur la pelouse du Stade Brestois. Auteur d’un doublé, Achraf Hakimi a été parfaitement servi par un Vitinha en très grande forme sur ce début de saison. De son côté, Luis Enrique s’est dit très heureux de pouvoir compter sur ce gros duo à Paris.

Le PSG ne s’arrête plus. Après un beau succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions plus tôt dans la semaine, le club de la capitale a renoué avec la victoire en championnat en s’imposant largement sur la pelouse de Brest (0-3) ce samedi. Auteur d’un doublé, Achraf Hakimi a reçu les félicitations de Luis Enrique.

« Hakimi ? Si vous vous rappelez, j’ai eu Dani Alves ! » « Hakimi ? Si vous vous rappelez, j’ai eu Dani Alves ! C’est difficile de comparer les joueurs, je n’aime pas ça. Chaque joueur est différent », a ainsi confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Luis Enrique se régale, notamment grâce au duo que forme le Marocain avec Vitinha.