PSG : Le coup de foudre après la rupture !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Loin du PSG, Gianluigi Donnarumma a trouvé son nouveau chez lui du côté de Manchester City cet été. Au sein du vestiaire des Skyblues, le portier italien s'est fait un ami après sa séparation avec le PSG en la personne d'Erling Braut Haaland. Il dit tout en discussion avec The Daily Mail.

Le 12 août dernier, quelques heures avant la victoire du PSG en Supercoupe d'Europe contre Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), Gianluigi Donnarumma publiait un message d'adieu sur ses réseaux sociaux destiné aux supporters du Paris Saint-Germain après qu'une personne décide qu'il ne pouvait plus aider l'équipe selon ses propres mots. Un pique destiné à Luis Enrique, coach qui a décidé de se passer de ses services en nommant Lucas Chevalier gardien titulaire.

«Je dirais que nous nous sommes tout de suite bien entendus» A la toute fin du mercato d'été, Gianluigi Donnarumma a été transféré à Manchester City contre un chèque de 30M€ environ. Une nouvelle aventure pour le portier sacré champion d'Europe avec le PSG la saison dernière. Sous les ordres de Pep Guardiola, Donnarumma s'est déjà fait un nouvel ami : Erling Braut Haaland. « Je dirais que nous nous sommes tout de suite bien entendus. Nous nous sommes toujours respectés, même avant de nous rencontrer. Nous plaisantons beaucoup sur le fait de jouer l'un contre l'autre dans les équipes nationales. Je dirais qu'ils sont dans une meilleure situation que nous actuellement, ils ont beaucoup plus de tranquillité d'esprit. Mais il reste encore deux matchs à jouer ».