PSG : «Wow», Ousmane Dembélé n’en revient pas !

Sur la pelouse du Bayer Leverkusen, le PSG a décroché sa 3ème victoire en 3 journées de Ligue des Champions. Le club de la capitale a alors humilié les Allemands (2-7) grâce notamment à un doublé de Désiré Doué. Auteur d’un doublé pour le Bayer, Aleix Garcia a lui réussi à tromper Lucas Chevalier d’une frappe exceptionnelle. Au point même de choquer Ousmane Dembélé.
Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes… Le PSG nous a offert un véritable spectacle offensif sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Alors que le club de la capitale a inscrit 7 buts, il en a également encaissé 2. Battu une première fois sur penalty par Aleix Garcia, Lucas Chevalier n’a également rien pu faire sur une frappe exceptionnelle de l’Espagnol.
Le but qui choque Dembélé !
D’une frappe lointaine et surpuissante, Aleix Garcia a choqué tout le monde. Un but qui a même fait halluciner Ousmane Dembélé. Alors que le numéro 10 du PSG était en train de s’échauffer quand ce but du Bayer Leverkusen est arrivé, il a halluciné. Canal+ a en effet diffusé la réaction de Dembélé et on peut notamment le voir lâcher un « Wow ».
Dembélé de retour après sa blessure
Après s’être échauffé, Ousmane Dembélé a fini par entrer en jeu. De retour avec le PSG après sa blessure, il avait expliqué : « Quand on est blessé, on a envie de vite revenir sur les terrains. J'ai pris mon temps pour bien revenir de cette blessure. Aujourd'hui, je ne suis pas encore à 100%. J'espère revenir très bien sur les terrains ».