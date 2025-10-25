PSG : «Wow», Ousmane Dembélé n’en revient pas !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur la pelouse du Bayer Leverkusen, le PSG a décroché sa 3ème victoire en 3 journées de Ligue des Champions. Le club de la capitale a alors humilié les Allemands (2-7) grâce notamment à un doublé de Désiré Doué. Auteur d’un doublé pour le Bayer, Aleix Garcia a lui réussi à tromper Lucas Chevalier d’une frappe exceptionnelle. Au point même de choquer Ousmane Dembélé.

Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes… Le PSG nous a offert un véritable spectacle offensif sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Alors que le club de la capitale a inscrit 7 buts, il en a également encaissé 2. Battu une première fois sur penalty par Aleix Garcia, Lucas Chevalier n’a également rien pu faire sur une frappe exceptionnelle de l’Espagnol.

Le but qui choque Dembélé ! D’une frappe lointaine et surpuissante, Aleix Garcia a choqué tout le monde. Un but qui a même fait halluciner Ousmane Dembélé. Alors que le numéro 10 du PSG était en train de s’échauffer quand ce but du Bayer Leverkusen est arrivé, il a halluciné. Canal+ a en effet diffusé la réaction de Dembélé et on peut notamment le voir lâcher un « Wow ».