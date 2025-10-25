PSG - Luis Enrique : L’annonce en direct de Daniel Riolo que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Au PSG, Luis Enrique n’a pas toujours fait l’unanimité. Le coach espagnol a notamment été vivement critiqué après sa première saison dans la capitale. Daniel Riolo était l’un de ses principaux détracteurs. Le chroniqueur de RMC a néanmoins surpris son monde en disant du bien de l’entraîneur de 55 ans en direct.

Luis Enrique n’a pas toujours fait l’unanimité au PSG. L’entraîneur de 55 ans a notamment fait l’objet de vives critiques après sa première saison chez les Rouge-et-Bleu. Certains lui reprochaient sa gestion hasardeuse du vestiaire. Mais finalement, le technicien espagnol a réussi à mettre tout le monde d’accord en remportant la Ligue des champions au PSG, même Daniel Riolo.

«C’est un entraîneur formidable» « Je vais réussir de dire du bien de Luis Enrique ? Oui, c’est un entraîneur formidable. En plus, il a permis au PSG, mon club, de gagner le trophée qu’on attendait » a confié le chroniqueur de RMC au micro de Anais Matin.