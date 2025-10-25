PSG - Luis Enrique : L’annonce en direct de Daniel Riolo que personne n’a vu venir !

Au PSG, Luis Enrique n’a pas toujours fait l’unanimité. Le coach espagnol a notamment été vivement critiqué après sa première saison dans la capitale. Daniel Riolo était l’un de ses principaux détracteurs. Le chroniqueur de RMC a néanmoins surpris son monde en disant du bien de l’entraîneur de 55 ans en direct.
Luis Enrique n’a pas toujours fait l’unanimité au PSG. L’entraîneur de 55 ans a notamment fait l’objet de vives critiques après sa première saison chez les Rouge-et-Bleu. Certains lui reprochaient sa gestion hasardeuse du vestiaire. Mais finalement, le technicien espagnol a réussi à mettre tout le monde d’accord en remportant la Ligue des champions au PSG, même Daniel Riolo.
«C’est un entraîneur formidable»
« Je vais réussir de dire du bien de Luis Enrique ? Oui, c’est un entraîneur formidable. En plus, il a permis au PSG, mon club, de gagner le trophée qu’on attendait » a confié le chroniqueur de RMC au micro de Anais Matin.
Luis Enrique a convaincu Daniel Riolo
Cette annonce a de quoi surprendre. Daniel Riolo s’est plusieurs fois montré très critique envers Luis Enrique. Il avait notamment du mal à déchiffrer la gestion du groupe au PSG et sa manière de préparer son onze de départ. Mais depuis la Ligue des champions remportée la saison dernière, Daniel Riolo semble avoir changé son fusil d’épaule.