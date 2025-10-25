PSG : Achraf Hakimi remplacé, c’est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a évoqué le cas du remplaçant d’Achraf Hakimi. Le coach du PSG a notamment fait part de la possibilité de voir un certain jeune issu du centre de formation venir suppléer le latéral marocain. Ce vendredi, David Boly (né en 2009) était présent avec les professionnels.

Ce n’est pas un secret, le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque année, plusieurs jeunes sont testés avec l’équipe première et peuvent aspirer à du temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Ce vendredi, l’entraîneur espagnol a d’ailleurs évoqué la possibilité de piocher au sein de l’académie afin de remplacer Achraf Hakimi.

Un jeune talent pour remplacer Hakimi ? « On essaie d'avoir des possibilités (si Hakimi ne joue pas) dans l'académie, dans l'équipe, je pense que c'est la meilleure manière d'être performants tout au long de la saison », a ainsi confié Luis Enrique, qui a expliqué que la capacité du Marocain à enchaîner les matchs était la raison pour laquelle le PSG n’avait pas tenté de recruter un nouveau latéral droit cet été.