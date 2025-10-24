«Je l’aime» : La déclaration surprise au PSG !

Depuis deux matchs, Warren Zaïre-Emery évolue à un très haut niveau. Le crack de 19 ans semble de retour aux affaires après une période compliquée. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique n’a pas hésité à chaleureusement féliciter le numéro 33 du PSG, affirmant que ce dernier avait été excellent.
Le PSG peut compter sur le retour d’un crack. Au cours des derniers mois, Warren Zaïre-Emery s’était quelque peu égaré. Le phénomène révélé aux yeux du monde en 2023 avait perdu de sa superbe, largement dépassé dans la hiérarchie des milieux de terrain parisiens par Fabian Ruiz.
Zaïre-Emery brille de nouveau
Cependant, le numéro 33 retrouve son éclat sur ces dernières rencontres. Déjà excellent contre Strasbourg vendredi dernier, le joueur de 19 ans a de nouveau livré une très belle prestation face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions ce mardi soir. De quoi recevoir les félicitations de Luis Enrique.
« C'est un joueur que nous aimons, que j'aime »
« Zaïre-Emery a joué toute l'année à un très bon niveau. C'est un joueur que nous aimons, que j'aime. C'est normal d'avoir des hauts et des bas pendant une carrière. On est très contents de le voir avec cette confiance. Les deux derniers matchs qu'il a joué, il était sensationnel », a ainsi clamé l’entraîneur du PSG en conférence de presse ce vendredi.