«Je l’aime» : La déclaration surprise au PSG !

Depuis deux matchs, Warren Zaïre-Emery évolue à un très haut niveau. Le crack de 19 ans semble de retour aux affaires après une période compliquée. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique n’a pas hésité à chaleureusement féliciter le numéro 33 du PSG, affirmant que ce dernier avait été excellent.

Le PSG peut compter sur le retour d’un crack. Au cours des derniers mois, Warren Zaïre-Emery s’était quelque peu égaré. Le phénomène révélé aux yeux du monde en 2023 avait perdu de sa superbe, largement dépassé dans la hiérarchie des milieux de terrain parisiens par Fabian Ruiz.

Zaïre-Emery brille de nouveau Cependant, le numéro 33 retrouve son éclat sur ces dernières rencontres. Déjà excellent contre Strasbourg vendredi dernier, le joueur de 19 ans a de nouveau livré une très belle prestation face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions ce mardi soir. De quoi recevoir les félicitations de Luis Enrique.