PSG : Transfert record à cause d'un clash ?

Lors du dernier mercato estival, Grace Geyoro a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, et ce, pour rejoindre le London City Lionesses FC. Interrogée sur son départ de Paris, l'internationale française a laissé entendre qu'un différend avec la direction du club rouge et bleu avait provoqué son transfert.
Formée au PSG, Grace Geyoro a mis fin à son aventure parisienne lors du dernier mercato estival. Après avoir disputé treize saisons à Paris, l'internationale française s'est exilée en Angleterre. En effet, Grace Geyoro a signé au London City Lionesses FC. L'écurie britannique ayant déboursé la somme record d'1,65M€ pour faire plier la direction du PSG.
«C'était un peu compliqué avec le club»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Grace Geyoro s'est livré sur les coulisses de son départ du PSG, laissant entendre qu'un clash était à l'origine de son transfert vers le London City Lionesses FC. « Comment s'est concrétisé votre transfert ? Il y a eu une période où c'était un peu compliqué avec le club (le PSG), notamment début août. Dans le même temps, il y a eu des intérêts d'autres clubs », a confié Grace Geyoro, avant d'apporter davantage de précisions.
«London City est arrivé avec beaucoup de détermination»
« London City est arrivé avec beaucoup de détermination. J'étais quand même agréablement surprise, parce que quand il te reste trois ans de contrat, ce n'est pas évident. Je les ai sentis tellement motivés, et notamment Michele Kang, la propriétaire. Cela m'a poussée à faire ce choix-là, parce qu'il n'y avait pas que London City (Chelsea était aussi intéressé, révèle L'Equipe) », a conclu Grace Geyoro (28 ans).