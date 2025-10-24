PSG : Transfert record à cause d'un clash ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Grace Geyoro a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, et ce, pour rejoindre le London City Lionesses FC. Interrogée sur son départ de Paris, l'internationale française a laissé entendre qu'un différend avec la direction du club rouge et bleu avait provoqué son transfert.

Formée au PSG, Grace Geyoro a mis fin à son aventure parisienne lors du dernier mercato estival. Après avoir disputé treize saisons à Paris, l'internationale française s'est exilée en Angleterre. En effet, Grace Geyoro a signé au London City Lionesses FC. L'écurie britannique ayant déboursé la somme record d'1,65M€ pour faire plier la direction du PSG.

«C'était un peu compliqué avec le club» Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Grace Geyoro s'est livré sur les coulisses de son départ du PSG, laissant entendre qu'un clash était à l'origine de son transfert vers le London City Lionesses FC. « Comment s'est concrétisé votre transfert ? Il y a eu une période où c'était un peu compliqué avec le club (le PSG), notamment début août. Dans le même temps, il y a eu des intérêts d'autres clubs », a confié Grace Geyoro, avant d'apporter davantage de précisions.