Mercato - OL : C’est officiel, un attaquant est transféré !

Axel Cornic

Après deux défaites cuisantes en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire en Ligue Europa, avec la victoire sur le FC Bâle. Mais au lendemain de cette rencontre, les supporters lyonnais ont reçu une nouvelle surprenante, avec le départ d’un jeune attaquant vers le RC Lens.

Connu pour garder ses talents, l’OL a connu une véritable fuite ces dernières années. C’est notamment le cas avec Bradley Barcola, dont le transfert au PSG avait agacé des nombreux supporters. Et ça continue, puisqu’un autre espoir du club rhodanien a claqué la porte...

Erawan Garnier signe à Lens Sur ses réseaux, le RC Lens a en effet annoncé ce vendredi la signature de Erawan Garnier, international thaïlandais U23. Et il pourrait bien faire son trou assez rapidement en équipe première ! « Il arrive pour renforcer le groupe Élite dans un premier temps, avec l’ambition d’aller frapper à la porte de l’équipe professionnelle » a déclaré Jean-Louis Leca, sur le site officiel du club.