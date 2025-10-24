Donnarumma - Signature au PSG : Accord confirmé !

Axel Cornic

Grand acteur de l’épopée du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a quitté le club à la fin du mercato estival. Pourtant, on apprend que le gardien de but avait trouvé un accord pour prolonger son contrat, qui se terminait en juin prochain.

C’était l’un des gros feuilletons de l’été. Seulement quelques semaines après avoir soulevé la Ligue des Champions, Gianuigi Donnarumma s’est fait montrer la porte de sortie au PSG. L’une des principales raisons données c’était la difficulté rencontrée dans sa prolongation de contrat, avec un possible départ libre qui menaçait le club parisien.

Nouvelle polémique au PSG ? Finalement, une solution a été trouvée avec la signature de l’international italien, qui est parti rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Mais au PSG on ne semble pas vraiment avoir tourné la page pour le moment, surtout parce que les prestations décevantes de Lucas Chevalier n’ont pas fait oublier Donnarumma.