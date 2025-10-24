Transfert au PSG : Chevalier a signé, la lourde conséquence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Débarqué du LOSC cet été, Lucas Chevalier est aujourd’hui un joueur du PSG. A 23 ans, le portier français est ainsi entré dans un nouveau monde en s’engageant avec le club de la capitale. Mais voilà que Chevalier doit payer le prix fort de cette évolution. En effet, en débarquant à Paris, l’ancien Lillois a une énorme pression sur les épaules, celle de passer après Gianluigi Donnarumma.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’a pas hésité à prendre une décision radicale. C’est ainsi que Gianluigi Donnarumma a été invité s’en aller. Vendu à Manchester City, l’Italien a été remplacé par Lucas Chevalier, ardemment réclamé par Luis Enrique. Le Français est alors arrivé en provenance du LOSC. Le fait est que cette signature au PSG n’est pas sans conséquence pour Chevalier.

« Un héritage très lourd à porter » En choisissant de signer au PSG, Lucas Chevalier a également accepté d’en payer le prix fort. C’est ce qu’a expliqué Jérôme Alonzo. Pour Le Parisien, l’ancien gardien du club de la capitale a ainsi expliqué : « Cet exil sur une autre planète se double d’un héritage très lourd à porter. Lucas prend la succession de l’actuel meilleur gardien du monde, qui est aussi celui qui a amené sa première C1 à Paris ».