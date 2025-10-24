Mercato : Le PSG a trouvé mieux que Verratti pour 40M€ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé au PSG en 2022 pour 40 millions d’euros, Vitinha continue d’impressionner. Mardi soir, le milieu portugais a offert un récital lors de la démonstration parisienne sur la pelouse du Bayer Leverkusen (7-2) en Ligue des champions. Pour Walid Acherchour, la question ne se pose plus : le numéro 17 a déjà surpassé Marco Verratti.

Trois sur trois, les débuts du PSG en Ligue des champions sont parfaits cette saison. Mardi soir, la bande à Luis Enrique s’est largement imposée face au Bayer Leverkusen (7-2), et Vitinha y est pour beaucoup, avec un but et une passe décisive, mais aussi par sa justesse technique et la précision qu’on lui connaît. Après cette performance XXL, les éloges sont nombreux pour le milieu portugais.

« C’est le meilleur milieu de terrain du monde » « Avec Pedri de Barcelone, c’est le meilleur milieu de terrain du monde. Il ne fait pas une erreur, ne perd pas de ballon. Il me rappelle Iniesta. C’est un phénomène », s’est enflammé Pauleta, invité de RMC mercredi soir. « Que voulez-vous que je vous dise sur Vitinha ? Ce n’est pas le moment de parler d’un seul joueur. Mais il est incroyable », confiait quant à lui Luis Enrique après le match, un avis partagé par Ousmane Dembélé, dithyrambique au moment d’évoquer le « maestro » du PSG.