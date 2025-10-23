Lamine Yamal : Transfert bouclé grâce à la PlayStation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au FC Barcelone, malgré les déboires financiers du club culé, un attaquant de renom a déposé ses valises cet été. Marcus Rashford est venu renforcer le secteur offensif du Barça. Le tout, en étant dans les bonnes grâces de Lamine Yamal qui n’est pas resté muet et les bras croisés dans le cadre de l’arrivée de l’Anglais.

Lamine Yamal au PSG ? C’est l’une des rumeurs qui circulent dans la presse ces derniers temps. Et ce, bien que le crack espagnol de 18 ans ait signé une prolongation de contrat au FC Barcelone l’été dernier jusqu’en juin 2031. A la dernière intersaison et donc en parallèle de l’annonce de la continuité de Yamal, un international anglais a rejoint les rangs du Barça en la personne de Marcus Rashford.

«Prenez-le, prenez-le !» Sur le plateau de la BBC lors de cette 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions, Guillem Balague a livré les coulisses de la signature de Marcus Rashford au FC Barcelone. Une opération à laquelle Lamine Yamal n’est pas étranger. « Lamine, quand il a découvert que Barcelone était intéressé par Rashford, a dit : « Prenez-le, prenez-le ! ». Parce qu’il jouait avec lui sur la PlayStation. Il lui a dit : « Tu es si fort, si rapide » ».