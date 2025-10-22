C’est officiel : Lamine Yamal remplace Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Ce mardi, le FC Barcelone a écrasé l'Olympiakos (6-1). Lors de cette rencontre, comptant pour la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, Lamine Yamal s'est mué en buteur. Ayant inscrit son sixième but en C1 à 18 ans et 100 jours, le numéro 10 du Barça a battu le record de Kylian Mbappé (18 ans et 140 jours).

Pour le compte de la troisième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, le FC Barcelone s'est frotté à l'Olympiakos ce mardi, et ce, au Stade olympique Lluís Companys. Les hommes de Hans-Dieter Flick n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires grecs, l'ayant emporté 6-1.

C1 : Yamal a inscrit son 6ème but Lors de ce duel entre le FC Barcelone et l'Olympiakos, Lamine Yamal a inscrit le troisième but de son équipe sur penalty. Alors qu'il comptabilise désormais six réalisations en Ligue des Champions, le numéro 10 du Barça a fait tomber un record détenu par Kylian Mbappé.