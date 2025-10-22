OM - Gouiri : La grosse bataille pour le remplacer !

Alexis Brunet

Samedi soir, l’OM a annoncé une mauvaise nouvelle avec l’opération à l’épaule droite d’Amine Gouiri. L’attaquant va donc manquer trois mois de compétition, ce qui va lui faire louper la CAN 2025. Une très mauvaise nouvelle pour l’Algérie, qui dispose toutefois d’un beau réservoir pour remplacer l’ancien joueur de l’OGC Nice.

En ce moment, tout semble aller pour le mieux à l’OM. Le club phocéen est premier de Ligue 1 avec un point d’avance sur le PSG, le tout en se montrant séduisant dans le jeu. Malheureusement, un coup dur est venu noircir le tableau ces derniers jours.

Amine Gouiri sera indisponible trois mois Après sa victoire contre Le Havre samedi soir (6-2), l’OM a annoncé une mauvaise nouvelle : l’opération d’Amine Gouiri. Blessé à l’épaule droite, l’attaquant a finalement décidé de se faire opérer afin de mettre fin à ses problèmes. Cela devrait donc le laisser tranquille à l’avenir, mais pour le moment l’international algérien va manquer trois mois de compétition.