Transfert à l’OM : Un attaquant du Real Madrid répond cash !

Pierrick Levallet

L’hiver pourrait bien être intéressant à suivre du côté de l’OM. Le club phocéen ne serait pas contre offrir de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi lors du mercato hivernal. Le nom d’Endrick a notamment été évoqué ces derniers jours. L’international auriverde n’aurait toutefois aucune intention de quitter le Real Madrid en janvier pour le moment.

Après un été chargé, l’OM pourrait bien vivre un nouveau mercato agité cet hiver. Le club phocéen ne serait pas contre offrir à Roberto De Zerbi de nouvelles solutions pour la seconde partie de saison. Les dirigeants marseillais exploreraient d’ailleurs déjà quelques pistes. Ces derniers jours, le nom d’Endrick a été évoqué.

L'OM garde un oeil sur Endrick... L’international auriverde nage en plein malaise au Real Madrid. Hormis Ferland Mendy (blessé), le buteur de 19 ans est le seul joueur madrilène à ne pas avoir disputé une seule minute sous les ordres de Xabi Alonso cette saison. Endrick ne semble pas entrer dans les plans du technicien merengue. Son entourage estimerait ainsi qu’un départ cet hiver pourrait le sauver selon la presse espagnole.