L’OM s’est décidé : Voilà le remplaçant d’Amine Gouiri !

L’Olympique de Marseille ne compte pas passer à l’action pour pallier l'absence d'Amine Gouiri, blessé à l'épaule et forfait pour la CAN 2025. Plutôt que de recruter un joker, le club mise sur Pierre-Emerick Aubameyang et le jeune Robinio Vaz, auteur de performances prometteuses en ce début de saison.
C’est un gros coup dur pour l’OM et son attaquant. De nouveau touché à l’épaule droite lors de la trêve internationale, Amine Gouiri a subi une opération en ce début de semaine qui va l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. L’Algérien est d’ores et déjà forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
Pas de joker après la blessure de Gouiri
L’Olympique de Marseille voit s’éloigner un joueur qui venait d’ouvrir son compteur buts après avoir enchaîné de belles prestations sans trouver le chemin des filets. Si le club est autorisé à mettre la main sur un renfort en qualité de joker, l’idée est plutôt de faire confiance aux joueurs déjà à la disposition de Roberto De Zerbi.
Robinio Vaz séduit l’OM
Selon La Provence, l’OM ne prévoit pas d’enrôler un nouvel attaquant pour pallier l’absence sur blessure d’Amine Gouiri et compte miser sur Pierre-Emerick Aubameyang mais aussi Robinio Vaz, en pleine forme dans ce début de saison. Auteur de deux buts et autant de passes décisives en 7 apparitions, l’attaquant de 18 ans séduit Roberto De Zerbi, une ascension que personne au club ne veut stopper.