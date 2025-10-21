L’OM s’est décidé : Voilà le remplaçant d’Amine Gouiri !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille ne compte pas passer à l’action pour pallier l'absence d'Amine Gouiri, blessé à l'épaule et forfait pour la CAN 2025. Plutôt que de recruter un joker, le club mise sur Pierre-Emerick Aubameyang et le jeune Robinio Vaz, auteur de performances prometteuses en ce début de saison.

C’est un gros coup dur pour l’OM et son attaquant. De nouveau touché à l’épaule droite lors de la trêve internationale, Amine Gouiri a subi une opération en ce début de semaine qui va l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. L’Algérien est d’ores et déjà forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Pas de joker après la blessure de Gouiri L’Olympique de Marseille voit s’éloigner un joueur qui venait d’ouvrir son compteur buts après avoir enchaîné de belles prestations sans trouver le chemin des filets. Si le club est autorisé à mettre la main sur un renfort en qualité de joker, l’idée est plutôt de faire confiance aux joueurs déjà à la disposition de Roberto De Zerbi.