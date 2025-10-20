Gouiri - Transfert : La décision choc de l'OM !

Cet été, l'OM a tout fait pour se séparer de Neal Maupay, en vain, puisque l'attaquant a repoussé toutes les avances, ce qui a eu pour conséquence une mise à l'écart progressive de l'ancien Stéphanois. Et alors que la blessure d'Amine Gouiri aurait pu rebattre les cartes, cela ne devrait finalement rien changer.
Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en fin de mercato, Neal Maupay a bien décidé de rester à l'OM malgré le forcing du club phocéen pour s'en séparer. Plusieurs clubs ont pourtant été sondé, mais l'ancien attaquant d'Everton a décidé de tout refuser, pensant pouvoir jouer la Ligue des champions à Marseille... mais il a finalement été écarté des listes et ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi.
Maupay ne profitera pas de la blessure de Gouiri
Un retour en grâce de Neal Maupay aurait toutefois pu être envisagé compte tenu de la grave blessure d'Amine Gouiri qui sera absent pendant trois mois après une opération à l'épaule. Cependant, L'EQUIPE révèle que l'OM est toujours très remonté contre Neal Maupay et qu'il faudrait vraiment une catastrophe pour qu'il inverse la tendance. La seule absence de l'international algérien ne suffira donc pas.
De Zerbi a tranché !
D'ailleurs, Roberto De Zerbi a annoncé le joueur qu'il avait choisi pour remplacer Amine Gouiri. Et il s'agit de Robinio Vaz. « Il n’y aura pas de transfert, de joker. Robinio Vaz est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinio est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s’améliorent. Pour l’instant, cela fonctionne avec "Auba" et Robinio », a confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse après la victoire contre Le Havre samedi soir (6-2).