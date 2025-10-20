Gouiri - Transfert : La décision choc de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a tout fait pour se séparer de Neal Maupay, en vain, puisque l'attaquant a repoussé toutes les avances, ce qui a eu pour conséquence une mise à l'écart progressive de l'ancien Stéphanois. Et alors que la blessure d'Amine Gouiri aurait pu rebattre les cartes, cela ne devrait finalement rien changer.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en fin de mercato, Neal Maupay a bien décidé de rester à l'OM malgré le forcing du club phocéen pour s'en séparer. Plusieurs clubs ont pourtant été sondé, mais l'ancien attaquant d'Everton a décidé de tout refuser, pensant pouvoir jouer la Ligue des champions à Marseille... mais il a finalement été écarté des listes et ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi.

Maupay ne profitera pas de la blessure de Gouiri Un retour en grâce de Neal Maupay aurait toutefois pu être envisagé compte tenu de la grave blessure d'Amine Gouiri qui sera absent pendant trois mois après une opération à l'épaule. Cependant, L'EQUIPE révèle que l'OM est toujours très remonté contre Neal Maupay et qu'il faudrait vraiment une catastrophe pour qu'il inverse la tendance. La seule absence de l'international algérien ne suffira donc pas.