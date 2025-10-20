OM : Choqué par un joueur, De Zerbi prend une décision radicale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif durant le mercato estival, l'OM a notamment réussi à rapatrier Pierre-Emerick Aubameyang un an après son départ vers l'Arabie Saoudite. Un choix largement salué par Roberto De Zerbi qui avait été déçu de ne pas pouvoir le conserver il y a un an. Et le technicien italien est même très impressionné par le Gabonais qui va s'installer à la point de l'attaque en l'absence d'Amine Gouiri.

Seulement un an après son départ vers l'Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l'OM cet été. Un choix entièrement validé par Roberto De Zerbi qui espérait déjà pouvoir compter sur le Gabonais il y a un an, mais qui n'avait pas pu le retenir. Et clairement, l'Italien n'est pas déçu de ce qu'il voit, bien au contraire.

De Zerbi toujours très impressionné par Aubameyang En effet, après la large victoire de l'OM contre Le Havre samedi soir (6-2), Roberto De Zerbi s'était montré très impressionné par Pierre-Emerick Aubameyang. « C’est un véritable champion, un joueur différent. Je le découvre encore plus fort que je ne l’imaginais. Il a plein de qualités, ce n’est pas qu’un buteur. Il peut faire des passes décisives, apporter de la vitesse, de la profondeur, c'est un travailleur aussi… C’est un champion », confiait-il en conférence de presse.