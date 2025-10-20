«C'est magnifique» : Un nouvel attaquant met le feu à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, un attaquant se fait une place importante à l'OM à savoir Robinio Vaz. Le jeune marseillais s'est encore illustré samedi soir lors de la large victoire olympienne contre Le Havre (6-2). De quoi enchanter Walid Acherchour qui s'enflamme pour Robinio Vaz, son nouveau chouchou.

Bien décidé à s'appuyer sur de jeunes joueurs, Roberto De Zerbi utilise régulièrement Robinio Vaz. Et l'attaquant de l'OM rend la confiance accordée par son entraîneur. Et pour cause, son entrée en jeu contre Le Havre samedi soir (6-2) a été très convaincante au point d'impressionner Walid Acherchour, qui en fait son nouveau chouchou.

Walid Acherchour s'enflamme pour Robinio Vaz « Mais sincèrement, Robinio Vaz te change le match ce soir. Il cale, il donne le ballon très rapidement à son coéquipier et c’est ce qui crée le décalage et la supériorité. Il fait des choses simples avec une grande détermination », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.