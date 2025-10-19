Un phénomène à l'OM, Greenwood hallucine !

Amadou Diawara

A seulement 18 ans, Robinio Vaz fait le plus grand bonheur de l'OM de Roberto De Zerbi cette saison. En effet, le crack marseillais a déjà inscrit deux buts et délivré deux passes décisives lors de cet exercice 2025-2026. Interrogé après le carton face au Havre ce samedi soir, Mason Greenwood n'a pas tari d'éloges l'égard de Robinio Vaz.

Lancé dans le grand bain par Roberto De Zerbi lors de l'exercice 2024-2025, Robinio Vaz est devenu un membre à part entière de l'équipe première de l'OM cette saison. En effet, la pépite de 18 ans a déjà disputé sept matchs depuis la rentrée, n'ayant manqué qu'une journée de Ligue 1.

OM : Greenwood s'enflamme pour Vaz Depuis le début de la saison, Robinio Vaz donne raison à Roberto De Zerbi de lui faire confiance. En effet, le numéro 34 de l'OM s'est déjà montré décisif à quatre reprises (2 buts et 2 passes décisives). Ce qui bluffe Mason Greenwood.