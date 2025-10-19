Transfert à 30M€ : L’OM annonce l’un des meilleurs du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un remarquable quadruplé samedi soir avec l'OM contre Le Havre, Mason Greenwood a rappelé qu'il avait tout le potentiel pour devenir un grand joueur international, lui qui avait été recruté pour 30M€ à l'été 2024. Et Roberto De Zerbi l'a d'ailleurs rappelé en conférence de presse après la rencontre.

L'OM n'avait pas hésité à débourser 30M€ lors du mercato estival 2024 pour faire venir Mason Greenwood en provenance de Manchester United, et l'attaquant anglais était donc forcément attendu au tournant avec une telle dépense. Greenwood peine encore à trouver son rythme croisière, mais il reste malgré tout capable de belles fulgurances avec l'OM comme ce fameux quadruplé inscrit samedi soir contre Le Havre (6-2).

« L’un des meilleurs du monde » Interrogé en conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi a d'ailleurs confié qu'il attendait beaucoup plus de régularité chez Mason Greenwood, qui a tout pour devenir une référence mondiale selon lui : « Mason peut faire mieux, au-delà de marquer des buts. Il doit s'améliorer dans l'attitude quand on n’a pas le ballon. Il n’a pas besoin de s'améliorer face au but, car sur cet aspect c'est déjà un top joueur, mais il peut devenir l’un des meilleurs du monde, car il en a la qualité », a lâché l'entraîneur de l'OM.