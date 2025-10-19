Retour à l’OM : Le cadeau «magique» qui le fait craquer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur le plus capé de l’histoire de l’OM, avec qui il a disputé 613 matchs officiels, Steve Mandanda était de retour au Vélodrome ce samedi à l’occasion de la réception du Havre. Mis à l’honneur avant la rencontre, son numéro 30 a été retiré par le club marseillais. Un moment chargé en émotion pour l’ancien international français.

Désormais, plus personne ne pourra porter le numéro 30 à l’OM, celui de Steve Mandanda. Ce samedi, Marseille a annoncé avoir retiré le numéro de son ancien gardien, qui a disputé 613 matchs officiels sous le maillot olympien, ce qui en fait le joueur le plus capé de l’histoire du club.

Mandanda mis à l'honneur au Vélodrome Pour l’occasion, Steve Mandanda était de retour au Vélodrome ce samedi lors de la réception du Havre, où il a été formé. Le champion du monde 2018 a donné le coup d’envoi fictif de la rencontre, acclamé par les supporters de l’OM. Un geste qui a beaucoup touché l’ancien international français (35 sélections).