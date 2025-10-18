Benjamin Pavard : C’est terminé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son positionnement a souvent fait débat, lui qui a plusieurs fois exprimé sa préférence pour l’axe plutôt que le couloir droit, cela est désormais terminé pour Benjamin Pavard. Son poste n’est plus un sujet pour l’international français, d’autant plus qu’il a la possibilité d’évoluer à différentes positions depuis qu’il est à l’OM.

S’il a souvent joué dans le couloir droit, le désir de Benjamin Pavard était de s’installer en défense centrale, notamment en équipe de France. Son positionnement a pu être l’objet de débat et cela était une interrogation au moment de son arrivée à l’OM, où il a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan.

Plus de débat autour de son positionnement Toutefois, comme indiqué par L’Équipe, cela n’est plus le cas désormais. Benjamin Pavard ne fait plus de son poste un problème et est prêt à jouer aussi bien à droite que dans l’axe. À l’OM, l’international français (55 sélections) a d’ailleurs déjà été amené à évoluer à différentes positions et en avait discuté avec Roberto De Zerbi avant son arrivée.