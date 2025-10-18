Greenwood : C’est fini à l’OM, il jubile !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir recruté Amine Gouiri en janvier dernier, l’OM s’est renforcé offensivement cet été avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Désormais, le danger vient de partout avec le club phocéen, qui a multiplié les armes offensives de Roberto De Zerbi. De quoi mettre fin à la dépendance avec Mason Greenwood, ce qui n’est pas pour déplaire à certains.

A l’été 2024, malgré les critiques et la polémique, l’OM avait déboursé près de 30M€ pour recruter Mason Greenwood. Et sur le terrain, l’Anglais a apporté la meilleure des réponses à ses détracteurs, livrant une saison XXL avec 22 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il y avait toutefois un problème à l’OM avec une trop grande dépendance à Greenwood, mais tout cela est aujourd’hui de l’histoire ancienne.

« C’est agréable » En effet, avec Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Igor Paixao, la Mason Greenwood dépendance a pris fin à l’OM. Ce qu’apprécie Clément Lesage, journaliste à Paris-Normandie. Pour Le Phocéen, il a expliqué à propos de ce sujet : « C’est agréable de voir que le jeu ne dépend plus uniquement de Greenwood ».