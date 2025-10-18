Greenwood : C’est fini à l’OM, il jubile !

Après avoir recruté Amine Gouiri en janvier dernier, l’OM s’est renforcé offensivement cet été avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Désormais, le danger vient de partout avec le club phocéen, qui a multiplié les armes offensives de Roberto De Zerbi. De quoi mettre fin à la dépendance avec Mason Greenwood, ce qui n’est pas pour déplaire à certains.
A l’été 2024, malgré les critiques et la polémique, l’OM avait déboursé près de 30M€ pour recruter Mason Greenwood. Et sur le terrain, l’Anglais a apporté la meilleure des réponses à ses détracteurs, livrant une saison XXL avec 22 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il y avait toutefois un problème à l’OM avec une trop grande dépendance à Greenwood, mais tout cela est aujourd’hui de l’histoire ancienne.
« C’est agréable »
En effet, avec Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Igor Paixao, la Mason Greenwood dépendance a pris fin à l’OM. Ce qu’apprécie Clément Lesage, journaliste à Paris-Normandie. Pour Le Phocéen, il a expliqué à propos de ce sujet : « C’est agréable de voir que le jeu ne dépend plus uniquement de Greenwood ».
« Les menaces viennent de partout »
« Contre Metz, la différence est venue de Paixao, mais aussi d’autres. Il y a Robinio Vaz, Aubameyang, Greenwood… Les menaces viennent de partout, ce qui rend cette équipe beaucoup plus difficile à contenir », a-t-il poursuivi sur ce problème de dépendance à Mason Greenwood réglé par l’OM.