L’OM boucle un transfert, Adrien Rabiot intervient en plein milieu !

Cet été, le divorce a été prononcé entre l’OM et Adrien Rabiot. Poussé vers la sortie après sa bagarre avec Jonathan Rowe, l’international français a fait ses valises et a été vendu au Milan AC. Mais voilà qu’avant de s’envoler pour l’Italie, Rabiot a donné un coup de main au club phocéen en mettant son grain de sel dans le dossier Benjamin Pavard.
Jusqu’au dernier moment du mercato estival, l’OM a été actif. Ainsi, dans les dernières heures de cette fenêtre de recrutement, le club phocéen a annoncé des renforts. Ça a notamment été le cas cas Benjamin Pavard, arrivé à la fin du marché des transferts. Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France a ainsi retrouvé la Ligue 1, lui qui a été révélé au LOSC. Un recrutement pour lequel l’OM doit remercier Adrien Rabiot ?
Rabiot conseille Pavard !
Avant de débarquer à l’OM, Benjamin Pavard a bien évidemment pris des renseignements auprès de certaines de ses connaissances. C’est ainsi que le défenseur central aurait notamment échangé avec Adrien Rabiot. En effet, selon les informations de L’Equipe, celui qui a par la suite été exfiltré par l’OM a donc discuté avec Pavard pour le convaincre de signer sur la Canebière. S’ils se sont côtoyés lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, les deux joueurs n’ont finalement fait que se croiser à Marseille.
« Avoir tous ces joueurs, c'est une chance »
Arrivé donc à l’OM en provenance de l’Inter Milan, Benjamin Pavard n’aura pas mis longtemps avant de convaincre tout le monde. Comptant de pouvoir compter sur un tel joueur, aussi polyvalent, Roberto De Zerbi a confié ce vendredi en conférence de presse : « On a parlé du positionnement de Benjamin Pavard. Normalement, on défend à quatre. Quand on a le ballon, on passe à trois. Lui peut jouer central ou latéral droit, en fonction du match. On a 7 matchs en 21 jours, on aura l'occasion de le voir aux deux postes. Avoir tous ces joueurs, c'est une chance ».