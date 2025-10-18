L’OM boucle un transfert, Adrien Rabiot intervient en plein milieu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le divorce a été prononcé entre l’OM et Adrien Rabiot. Poussé vers la sortie après sa bagarre avec Jonathan Rowe, l’international français a fait ses valises et a été vendu au Milan AC. Mais voilà qu’avant de s’envoler pour l’Italie, Rabiot a donné un coup de main au club phocéen en mettant son grain de sel dans le dossier Benjamin Pavard.

Jusqu’au dernier moment du mercato estival, l’OM a été actif. Ainsi, dans les dernières heures de cette fenêtre de recrutement, le club phocéen a annoncé des renforts. Ça a notamment été le cas cas Benjamin Pavard, arrivé à la fin du marché des transferts. Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France a ainsi retrouvé la Ligue 1, lui qui a été révélé au LOSC. Un recrutement pour lequel l’OM doit remercier Adrien Rabiot ?

Rabiot conseille Pavard ! Avant de débarquer à l’OM, Benjamin Pavard a bien évidemment pris des renseignements auprès de certaines de ses connaissances. C’est ainsi que le défenseur central aurait notamment échangé avec Adrien Rabiot. En effet, selon les informations de L’Equipe, celui qui a par la suite été exfiltré par l’OM a donc discuté avec Pavard pour le convaincre de signer sur la Canebière. S’ils se sont côtoyés lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, les deux joueurs n’ont finalement fait que se croiser à Marseille.