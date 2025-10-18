Benzema de retour à l’OL : Il dit «oui» !

Depuis 2023, Karim Benzema évolue du côté d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. Cela semble être le dernier contrat de l’ancien international français, à moins d’un improbable retour. En effet, selon Sonny Anderson, l’OL devrait tenter le coup pour faire revenir son ancien prodige, car ce dernier aurait peut-être envie de revenir là où tout a commencé.
Pendant 14 ans, Karim Benzema a fait le bonheur du Real Madrid. Alors que de nombreux observateurs pensaient que l’attaquant allait finir sa carrière au sein de la Casa Blanca, il a surpris tout son monde en 2023 en quittant l’Espagne pour rejoindre une destination beaucoup plus exotique : l’Arabie saoudite et plus précisément Al-Ittihad.
Deux trophées en Arabie saoudite pour Benzema
Depuis son arrivée en Arabie saoudite à l’été 2023, Karim Benzema a réussi à trouver le chemin des filets à 44 reprises avec Al-Ittihad. Des statistiques qui ont permis à la formation saoudienne de remporter le championnat et la coupe en 2025. Une réussite qui pourrait encore durer, car le Français a encore un an de contrat avec son équipe.
Un retour à l’OL pour Benzema ?
Karim Benzema est donc sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Al-Ittihad, mais il pourrait bien s’en aller avant cette date. Interrogé par Téléfoot, Sonny Anderson a affirmé que s’il était l’OL, il tenterait de faire revenir l’attaquant. « Karim, il a toujours une place dans mon équipe ! Même s’il a 40 ans parce qu’il a une connaissance du football, une élégance. Si on ne tente rien on a rien. Moi si je conseille l’OL, même s’il dit non, il faut le tenter ! Si ça se trouve il a envie de revenir à Lyon, on ne sait pas, on ne saura pas ! Mais oui je le prends, ça fera du bien au championnat et pour Lyon. » Reste à voir si Lyon tentera le coup, mais en tout cas cela serait un véritable coup de tonnerre.