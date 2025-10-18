Benzema de retour à l’OL : Il dit «oui» !

Alexis Brunet

Depuis 2023, Karim Benzema évolue du côté d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. Cela semble être le dernier contrat de l’ancien international français, à moins d’un improbable retour. En effet, selon Sonny Anderson, l’OL devrait tenter le coup pour faire revenir son ancien prodige, car ce dernier aurait peut-être envie de revenir là où tout a commencé.

Pendant 14 ans, Karim Benzema a fait le bonheur du Real Madrid. Alors que de nombreux observateurs pensaient que l’attaquant allait finir sa carrière au sein de la Casa Blanca, il a surpris tout son monde en 2023 en quittant l’Espagne pour rejoindre une destination beaucoup plus exotique : l’Arabie saoudite et plus précisément Al-Ittihad.

Deux trophées en Arabie saoudite pour Benzema Depuis son arrivée en Arabie saoudite à l’été 2023, Karim Benzema a réussi à trouver le chemin des filets à 44 reprises avec Al-Ittihad. Des statistiques qui ont permis à la formation saoudienne de remporter le championnat et la coupe en 2025. Une réussite qui pourrait encore durer, car le Français a encore un an de contrat avec son équipe.