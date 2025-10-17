Transfert surprise : L'OL annonce un nouvel international !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme attendu par Paulo Fonseca, l’Olympique Lyonnais tient son nouveau renfort. Ce vendredi soir, la formation rhodanienne a officialisé l’arrivée de l’international néerlandais Hans Hateboer en provenance du Stade Rennais, sous la forme d’un prêt. Un recrutement qui vise à renforcer le secteur défensif en prévision de l'absence de certains joueurs durant la Coupe d'Afrique des Nations.

L’Olympique Lyonnais n’a pas attendu le mercato hivernal pour renforcer son effectif. Ce jeudi, L’Equipe révélait que l’international néerlandais Hans Hateboer, évoluant au Stade Rennais, était en passe de s’engager avec la formation rhodanienne. Une opération officialisée ce vendredi soir.

Hans Hateboer à Lyon, c’est officiel Sur son site internet, l’OL a officialisé l’arrivée du défenseur Hans Hateboer, sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, en qualité de joker. Grâce à ce départ, le Stade Rennais se déleste ainsi du salaire du joueur, pris en charge par Lyon selon Ouest-France.