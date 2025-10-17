Transfert surprise : L'OL annonce un nouvel international !

Comme attendu par Paulo Fonseca, l’Olympique Lyonnais tient son nouveau renfort. Ce vendredi soir, la formation rhodanienne a officialisé l’arrivée de l’international néerlandais Hans Hateboer en provenance du Stade Rennais, sous la forme d’un prêt. Un recrutement qui vise à renforcer le secteur défensif en prévision de l'absence de certains joueurs durant la Coupe d'Afrique des Nations.
L’Olympique Lyonnais n’a pas attendu le mercato hivernal pour renforcer son effectif. Ce jeudi, L’Equipe révélait que l’international néerlandais Hans Hateboer, évoluant au Stade Rennais, était en passe de s’engager avec la formation rhodanienne. Une opération officialisée ce vendredi soir.
Hans Hateboer à Lyon, c’est officiel
Sur son site internet, l’OL a officialisé l’arrivée du défenseur Hans Hateboer, sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, en qualité de joker. Grâce à ce départ, le Stade Rennais se déleste ainsi du salaire du joueur, pris en charge par Lyon selon Ouest-France.
« On a besoin d'un défenseur », avait confié Fonseca
Présent face à la presse ce jeudi, Paulo Fonseca avait reconnu que le défenseur néerlandais avait des chances de venir, un recrutement nécessaire selon lui. « On a besoin d'un défenseur qui puisse occuper différentes positions dans la défense, parce qu'en décembre, on sait qu'il y aura la CAN (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026), et que Moussa (Niakhaté) et Clinton (Mata) ne seront pas avec nous », expliquait le coach de l’OL.