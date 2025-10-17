Mercato : Une star du Real Madrid au Paris FC ? La grande annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Promu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC compte bien y rester et même s'y faire sa place. Le club a de grands projets depuis l'arrivée de la famille Arnault en tant qu'actionnaire majoritaire et de grandes stars pourraient finir par être courtisées. Recruté cet été, Pierre Lees-Melou voit plutôt d'un bon œil cette éventualité.

En profitant de l'arrivée de nouveaux actionnaires, le Paris FC peut compter sur un apport financier plus important pour la saison à venir. Le club a déjà pas mal recruté au cours de l'été pour aller chercher des profils d'expérience pour s'en sortir en Ligue 1, à l'image de Pierre Lees-Melou. Et pourquoi pas un jour recruter Jude Bellingham par exemple...

« Si le Paris FC peut attirer ce genre de joueur, ça ferait plaisir à tout le monde » 8ème de Ligue 1 pour le moment, le Paris FC semble prendre le chemin du maintien pour le moment. Le club n'a pas caché ses ambitions d'un jour faire partie des meilleures équipes et pourquoi pas avec des stars. « J'ai peur de voir débarquer des joueurs comme Bellingham au Paris FC ? Bah, non justement, au contraire même. Qui ne serait pas content ? Si le Paris FC peut attirer ce genre de joueur, ça ferait plaisir à tout le monde. Cela voudrait dire que le club prendrait une dimension encore plus grande. C'est toujours bien d'être dans un projet ambitieux » déclare Pierre Lees-Melou à Eurosport.