L'OM annonce sa signature, «il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis» !

Les Marseillaises ont une nouvelle entraîneure : Corinne Diacre. Passée à la tête de l'équipe de France féminine, la technicienne de 51 ans a donc choisi de se relancer en acceptant le challenge de l'OM. Pourtant, entraîner en première division française n'était pas forcément dans les plans de Diacre il y a quelques mois, elle qui envisageait plutôt une expérience à l'étranger.
« Le projet des Marseillaises m’a plu dans sa globalité »
Pourquoi Corinne Diacre a-t-elle donc changé d'avis et accepté l'offre de l'OM ? Interrogée par So Foot, l'entraîneure olympienne a justifié cette décision, expliquant : « Oui c’est vrai, c’est ce que j’avais dit à l’époque, mais il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. Le projet des Marseillaises est arrivé et, très sincèrement, il m’a plu dans sa globalité ».
« Cette identité me plaît »
« Le projet autour de l’équipe professionnelle bien évidemment, mais aussi celui autour de l’académie. Cette identité me plaît, même si mon rôle principal aujourd’hui, c’est de m’occuper de l’équipe professionnelle », a poursuivi Corinne Diacre.