L'OM annonce sa signature, «il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis» !

Cela fait maintenant quelques jours que Corinne Diacre a été nommée à la tête de l'équipe féminine de l'OM. Après avoir dirigé l'équipe de France féminine, là voilà donc sur le banc phocéen. Le fait est qu'initialement, Diacre envisageait plutôt d'accepter un défi à l'étranger. Un retournement de situation justifié par la principale intéressée.

Les Marseillaises ont une nouvelle entraîneure : Corinne Diacre. Passée à la tête de l'équipe de France féminine, la technicienne de 51 ans a donc choisi de se relancer en acceptant le challenge de l'OM. Pourtant, entraîner en première division française n'était pas forcément dans les plans de Diacre il y a quelques mois, elle qui envisageait plutôt une expérience à l'étranger.

« Le projet des Marseillaises m’a plu dans sa globalité » Pourquoi Corinne Diacre a-t-elle donc changé d'avis et accepté l'offre de l'OM ? Interrogée par So Foot, l'entraîneure olympienne a justifié cette décision, expliquant : « Oui c’est vrai, c’est ce que j’avais dit à l’époque, mais il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. Le projet des Marseillaises est arrivé et, très sincèrement, il m’a plu dans sa globalité ».