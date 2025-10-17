Mercato : Le mea culpa après son départ du PSG !

Axel Cornic

Six ans après son départ effectif du Paris Saint-Germain, Kevin Trapp a fait son grand retour en France. Cette fois du côté de Paris FC, l’autre club très ambitieux de la capitale, qui a fêté sa montée en Ligue 1 et qui a mis en place un gros projet... bien aidé par des investisseurs très importants.

C’est une annonce qui n’a pas laissé insensible cet été. Bien connu pour son passé au PSG, Kevin Trapp a fait son grand retour en Ligue 1, avec une signature au Paris FC. Et l’Allemand a déjà pu se montrer, même s’il reste la doublure du jeune Obed Nkambadio.

« Peut-être que j’aurais dû être un peu plus ouvert quand je suis arrivé au PSG » Deux mois après sa signature, il a accordé un long entretien à L’Equipe où il parle du Paris FC, mais également de son échec chez le voisin du PSG ! « Des regrets ? Cela fait partie de ma carrière, ça m’a beaucoup appris. Après, des regrets, pas forcément. Peut-être que j’aurais dû être un peu plus ouvert dès le début, avoir plus de confiance quand je suis arrivé au PSG » a confié Kevin Trapp.