Il quitte l’OM et balance sur Greenwood !

Pendant six saisons, Valentin Rongier a rendu de fiers services à l’OM, où il était très apprécié. Alors que son avenir semblait un peu bouché à Marseille, le milieu de terrain a décidé de rejoindre le Stade Rennais cet été. Il n’oublie toutefois pas ses anciens coéquipiers à Marseille, car selon lui, c’est Mason Greenwood qui finira meilleur buteur de Ligue 1 à la fin de la saison.

Encore une fois, l’OM a été l’un des animateurs du mercato estival en Ligue 1. Le club phocéen a beaucoup acheté, mais il a également vendu. Les dirigeants marseillais ont entre autres fait coup double avec le Stade Rennais en bouclant les départs de Valentin Rongier et de Quentin Merlin.

Rongier vote Greenwood ! Pendant ses six saisons à l’OM, Valentin Rongier a eu l’occasion de jouer avec de très bons joueurs, comme Mason Greenwood entre autres, et le milieu de terrain voit grand pour son ancien coéquipier. Questionné sur Instagram par Ligue 1+ pour savoir qui sera meilleur buteur de Ligue 1 à la fin de la saison, le joueur du Stade Rennais a répondu en faveur de l’Anglais. « Salut les gars ! Ça va très bien et vous ? Hmmm bonne question, mais je vais dire Masoooon. » Voilà qui fera sûrement plaisir à l’attaquant marseillais.