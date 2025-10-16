RC Lens : Les terribles regrets après son «gros transfert» à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l'OM pendant une saison, Stéphane Dalmat a été recruté en 1999 par le club phocéen. Débarqué en provenance du RC Lens, le milieu offensif n'a donc pas laissé un souvenir impérissable sur la Canebière. Au point de regretter d'avoir signé à Marseille ? Aujourd'hui, Dalmat le reconnait : il aurait bien aimé que ça se passe différemment.

Une petite saison et puis s'en va ! Stéphane Dalmat n'aura donc fait qu'un bref passage sous le maillot de l'OM. Parti ensuite au PSG, le milieu offensif a visiblement quelques regrets à propos de sa signature. Débarqué en 1999 en provenance du RC Lens, Dalmat serait bien resté un peu plus longtemps chez les Sang et Or, reconnaissant toutefois qu'il était difficile de refuser l'OM.

« J’aurais aimé que... » De passage au micro de RMC, Stéphane Dalmat est donc revenu sur son transfert à l'OM en 1999. L'ancien joueur du RC Lens a alors admis : « J’aurais aimé qu’on me dise de rester à Lens une deuxième saison pour confirmer, plutôt que de faire un gros transfert à Marseille ».