RC Lens : Les terribles regrets après son «gros transfert» à l'OM !

Joueur de l'OM pendant une saison, Stéphane Dalmat a été recruté en 1999 par le club phocéen. Débarqué en provenance du RC Lens, le milieu offensif n'a donc pas laissé un souvenir impérissable sur la Canebière. Au point de regretter d'avoir signé à Marseille ? Aujourd'hui, Dalmat le reconnait : il aurait bien aimé que ça se passe différemment.
Une petite saison et puis s'en va ! Stéphane Dalmat n'aura donc fait qu'un bref passage sous le maillot de l'OM. Parti ensuite au PSG, le milieu offensif a visiblement quelques regrets à propos de sa signature. Débarqué en 1999 en provenance du RC Lens, Dalmat serait bien resté un peu plus longtemps chez les Sang et Or, reconnaissant toutefois qu'il était difficile de refuser l'OM.
« J’aurais aimé que... »
De passage au micro de RMC, Stéphane Dalmat est donc revenu sur son transfert à l'OM en 1999. L'ancien joueur du RC Lens a alors admis : « J’aurais aimé qu’on me dise de rester à Lens une deuxième saison pour confirmer, plutôt que de faire un gros transfert à Marseille ».
« C'est dur de refuser »
Néanmoins, Stéphane Dalmat fait savoir à propos de l'OM : « Mais bon, après, qui refuse Marseille ? Quand tu as 19 ans, à l’époque c’était 70 millions de francs, le record français, c’est dur de refuser. Surtout quand tu es petit, Marseille, c’était le club du peuple, c’était toujours l’OM, même si le PSG faisait aussi rêver. L’Olympique de Marseille, c’était quelque chose ».