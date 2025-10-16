Ronaldinho à l'OM, l'annonce surprise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l'OM n'a pas hésité à casser la tirelire. Le club phocéen a ainsi dépensé 35M€ pour Igor Paixao, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire à Marseille. Arrivé sur la Canebière, le Brésilien a déjà réussi à émerveiller le Vélodrome. Il faut dire que Paixao a un exemple spectaculaire, un certain Ronaldinho.

Auteur d'un doublé avec l'OM contre l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, Igor Paixao avait célébré ses buts en dansant. Une joie qui n'était pas sans rappeler ce qu'on a pu voir avec un certain Ronaldinho. L'attaquant olympien ne s'en est pas caché : son compatriote brésilien est un modèle. Il est donc aujourd'hui logique de retrouver un peu de Ronaldinho en Paixao.

« Quand j’étais enfant, je regardais tout le temps des vidéos de lui » A l'occasion d'un entretien accordé, Igor Paixao s'est confié sur son modèle : Ronaldinho. La recrue estivale de l'OM a alors fait savoir : « J’ai souvent regardé des vidéos de Ronaldinho Gaucho et ses célébrations, notamment quand il jouait au Milan. Alors je ne veux pas le copier parce que Ronaldinho reste Ronaldinho, il n’y en a qu’un. Mais je peux parfois m'en inspirer dans ma façon de jouer. C'est mon idole ? Quand j’étais enfant, je regardais tout le temps des vidéos de lui et aussi certain de ses matchs, il faisait de la magie avec le ballon : ses dribbles et ses enchaînements à toute vitesse étaient impressionnants. Donc il reste un modèle et une source d’inspiration dans mon jeu. Même si j’ai mes propres caractéristiques. La vitesse, et aussi la frappe de loin. J’ai déjà marqué un but d’une frappe en dehors de la surface et c’est important pour moi ».