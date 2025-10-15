Un ovni signe à l'OM, l'annonce qui va régaler De Zerbi !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a rejoint l'OM librement et gratuitement l'été dernier. Véritable milieu de terrain polyvalent, l'international anglais est capable d'évoluer aussi bien en 6, en 8 ou en position de numéro 10. Interrogé sur son meilleur poste, Angel Gomes a affirmé qu'il était prêt à jouer partout dans l'entrejeu.

Alors que son contrat avec le LOSC s'est achevé le 30 juin 2025, Angel Gomes a signé librement et gratuitement à l'OM. Véritable milieu de terrain complet, l'international anglais a affirmé qu'il était capable d'évoluer à la fois en 6, en 8 ou en position de numéro 10 pour régaler Roberto De Zerbi.

«Je peux être utilisé à n’importe quel poste au milieu» « Tu es arrivé après de belles saisons à Lille notamment avec Paulo Fonseca. Comment tu te définirais au milieu ? Je peux être utilisé à n’importe quel poste au milieu — 6, 8 ou 10. J’aime réfléchir au jeu et comprendre ce dont il a besoin. J’aime trouver les espaces, être dans les bonnes positions pour donner le ballon à mes coéquipiers, que ce soit en une touche, deux touches, ou en portant un peu le ballon. J’aime faciliter les choses pour mes partenaires, les mettre dans de bonnes positions, initier les attaques, les finir parfois, essayer d’être décisif. C’est vraiment mon style », a déclaré Angel Gomes lors d'un entretien accordé au Phocéen.