OM : Une mauvaise nouvelle vient de tomber !

L'Olympique de Marseille retient son souffle après la blessure spectaculaire d'Amine Gouiri lors du match Algérie-Ouganda. Percuté violemment par le gardien ougandais, l'attaquant a dû quitter le terrain sur civière, provoquant l'inquiétude du sélectionneur algérien Vladimir Petkovic. Le protocole commotion a été activé, ce qui semble acter son forfait pour le prochain match face au Havre.

L’image est spectaculaire et a de quoi inquiéter les Marseillais. A quelques minutes de la fin du match entre l’Algérie et l’Ouganda, Amine Gouiri a violemment été percuté par le gardien ougandais Jamal Salim Magoola, s’éloignant de sa ligne de but pour repousser le ballon du poing. Conscient, l’attaquant de l’OM s’est plaint de l’épaule droite et a été traité de longues minutes sur la pelouse par le staff médical des Fennecs, avant de sortir sur civière.

« On espère que ça ne sera pas trop grave » Alors qu’Amine Gouiri a été transporté à l’hôpital, Vladimir Petkovic, sélectionneur de l’Algérie, était inquiet après la partie. « Il a pris un coup très fort sur l’épaule et la tête. Il faut évaluer sa situation. Selon mes informations, il est déjà parti pour des contrôles et on espère que ça ne sera pas trop grave », expliquait-il.