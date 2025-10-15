OM : Catastrophe en Algérie ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'un très gros choc avec la sélection algérienne mardi lors du match contre l’Ouganda, Amine Gouiri a été immédiatement transporté à l'hôpital. Et Vladimir Petkovic, son sélectionneur national, n'a pas forcément été rassurant au moment de donner des nouvelles du buteur de l'OM après la rencontre.

Joueur majeur du secteur offensif de l'OM où il dispose de la confiance de Roberto De Zerbi malgré son début de saison en demi-teinte, Amine Gouiri (25 ans) pourrait bien manquer les prochaines semaines de compétition avec le club phocéen. En effet, l'ancien Rennais disputait un match avec l'Algérie mardi contre l’Ouganda, comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Et cela s'est mal terminé pour l'attaquant de l'OM...

Gouiri à l'hôpital En effet, Amine Gouiri a été victime d’un gros tampon de la part du gardien adverse, Salim Magoola. L'attaquant de l'OM, particulièrement sonné, était visiblement touché à l’épaule, et il a finalement quitté le terrain sur une civière avant d'être transporté dans la foulée à l'hôpital.