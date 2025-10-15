Surprise, un joueur de l’OM devient rappeur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur de l’OM où il est arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Atlético Madrid, Geoffrey Kondgobia est également un rappeur. Actuellement blessé, le milieu de terrain âgé de 32 ans vient de sortir son premier titre intitulé « Pots de vin », dans lequel il y a évidemment quelques références au football.

N’ayant disputé que trois matchs depuis le début de la saison pour cause de blessure, lui dont le retour est espéré après la trêve internationale, Geoffrey Kondogbia a utilisé son temps libre pour se mettre au rap. Le joueur de l’OM a en effet sorti son premier single ce mardi, disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Kondgobia sort son premier morceau de rap Sous le nom d’artiste de « Kondo », Geoffrey Kondgobia a sorti le titre « Pots de vin », dont la cover est inspiré du manga Olive et Tom. L’international centrafricain (21 sélections) y a forcément glissé quelques références au football, notamment « je n’ai jamais porté le maillot angevin ».