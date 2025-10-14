Aubameyang : La grève déclarée avant de revenir à l'OM !

Avant de retrouver l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a encore une rencontre à disputer en cette trêve internationale. En effet, ce mardi soir, le Gabon affronte le Burundi pour continuer de croire à une qualification à la Coupe du monde 2026. Une rencontre visiblement préparée dans un contexte particulier avec une grève déclarée chez les Panthères.
Après une victoire face à la Gambie grâce notamment à un quadruplé de Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon va se frotter au Burundi. La rencontre est prévue ce mardi soir à Franceville. Les coéquipiers de l'attaquant de l'OM vont donc jouer à domicile, mais voilà que le climat est particulier autour de cette rencontre. En effet, certaines tensions ont éclaté autour des Panthères.
Les Gabonais en grève !
Comme le rapporte notamment AFC Sports, avant d'affronter le Burundi, les joueurs du Gabon ont décidé de faire grève. En effet, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont refusé de s'entraîner avant ce match. La raison ? Des primes impayées par l'Etat suite à la qualification à la CAN 2025.
« Les joueurs attendent depuis presque un an »
Sélectionneur du Gabon, Thierry Mouyouma a pris la parole sur ce sujet. C'est ainsi qu'il a confié : « Les joueurs attendent depuis presque un an. Ils ne comprennent pas. Le mental des joueurs reste intact. Cette situation n’a aucun impact sur la concentration pour le match décisif ».