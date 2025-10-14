Aubameyang : La grève déclarée avant de revenir à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant de retrouver l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a encore une rencontre à disputer en cette trêve internationale. En effet, ce mardi soir, le Gabon affronte le Burundi pour continuer de croire à une qualification à la Coupe du monde 2026. Une rencontre visiblement préparée dans un contexte particulier avec une grève déclarée chez les Panthères.

Après une victoire face à la Gambie grâce notamment à un quadruplé de Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon va se frotter au Burundi. La rencontre est prévue ce mardi soir à Franceville. Les coéquipiers de l'attaquant de l'OM vont donc jouer à domicile, mais voilà que le climat est particulier autour de cette rencontre. En effet, certaines tensions ont éclaté autour des Panthères.

Les Gabonais en grève ! Comme le rapporte notamment AFC Sports, avant d'affronter le Burundi, les joueurs du Gabon ont décidé de faire grève. En effet, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont refusé de s'entraîner avant ce match. La raison ? Des primes impayées par l'Etat suite à la qualification à la CAN 2025.