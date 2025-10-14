Zidane arrive : Le rôle décisif d’un joueur de l’OM !

Vainqueur de l’Euro U17 en 2015 avec l’équipe de France, Luca Zidane a changé de nationalité sportive dix ans plus tard afin de porter le maillot de l’Algérie. L’intégration du fils de la légende tricolore se déroule sans accroc, lui qui peut compter sur le soutien de plusieurs joueurs, dont Amine Gouiri (OM).
Il y a quelques semaines, on apprenait que Luca Zidane, le deuxième des quatre fils de Zinédine Zidane, avait décidé de changer de nationalité sportive afin de portier le maillot de l’Algérie. Et c’est face à l’Ouganda ce mardi que le portier de 27 ans pourrait faire ses débuts, à l’occasion d’un match sans enjeu puisque les Fennecs sont déjà assurés de participer à la prochaine Coupe du monde.
« On a l'impression qu'il est là depuis longtemps »
Pour son premier rassemblement, Luca Zidane semble déjà faire l’unanimité. « On a l'impression qu'il est là depuis longtemps. Il fait une très bonne impression par son humilité, sa simplicité et sa gentillesse », explique un suiveur de l’Algérie proche du groupe des gardiens, rapporté par L’Équipe.
Luca Zidane s’est rapproché d’Amine Gouiri
Selon le quotidien sportif, Luca Zidane peut compter sur plusieurs joueurs en particulier pour faciliter son intégration, à l’instar d’Amine Gouiri, l’attaquant de l’OM. Les deux hommes se seraient rapprochés dans le vestiaire, et le fils de Zizou en aurait fait de même avec Ilan Kebbal ou encore Yassine Benzia.