OM : Aubameyang se fait virer, De Zerbi jubile !

Comme plusieurs de ses coéquipiers, Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint sa sélection lors de cette période de trêve internationale. Auteur d’un quadruplé pour permettre au Gabon de s’imposer face à la Gambie (3-4), l’attaquant de l’OM a en revanche été expulsé en fin de rencontre, ce qui n’est pas pour déplaire à Roberto De Zerbi.

Comme indiqué par La Provence, l’OM fait très attention au temps de jeu de ses joueurs avec l’accumulation des matchs depuis le début de la saison. C’est l’une des principales préoccupations de Roberto De Zerbi et son staff, qui n’ont pas été mécontents de voir Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) ne pas participer à la rencontre entre le Danemark et la Grèce (3-1) dimanche soir.

Hojbjerg et Aubameyang suspendus avec leur sélection Titulaire jeudi dernier contre la Biélorussie (0-6), l’international danois (91 sélections) était suspendu pour une accumulation de carton jaune et a donc pu profiter d’un peu de repos, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans), qui s’est particulièrement illustré vendredi lors de la victoire du Gabon en Gambie (3-4).