Retour surprise à l’OM : De Zerbi va adorer !

Titulaire jeudi lors de la victoire face à la Biélorussie (0-6), Pierre-Emile Hojbjerg est suspendu pour la prochaine rencontre du Danemark, ce dimanche contre la Grèce. Une bonne nouvelle pour l’OM et Roberto De Zerbi, puisque le milieu de terrain âgé de 30 ans va ainsi pouvoir se reposer et va d’ailleurs rentrer un peu plus tôt que prévu à Marseille.

Opposé à la Grèce ce dimanche soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Danemark devra faire sans son capitaine, Pierre-Emile Hojbjerg. Averti jeudi lors de la victoire face à la Biélorussie (0-4), le milieu de terrain de l’OM est suspendu pour accumulation de carton jaune.

Retour anticipé pour Hojbjerg Une nouvelle qui a dû faire plaisir à Roberto De Zerbi, soucieux du temps de jeu de ses joueurs alors que l’OM a un calendrier chargé. Comme indiqué par La Provence, Pierre-Emile Hojbjerg va même en profiter pour rentrer un peu plus tôt que prévu à Marseille, où il est attendu prochainement.