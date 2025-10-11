Mercato : «Un joueur de classe mondiale» annoncé à l’OM !

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l’OM. Une signature qui en a intrigué plus d’un étant donné l’âge du Gabonais. Toutefois, à 36 ans, PEA prouve depuis le début de la saison qu’il évolue encore à un très haut niveau. Et ce n’est pas le sélectionneur de la Gambie, dernière victime d’Aubameyang, qui dira le contraire.
Toujours en cours pour se qualifier à la Coupe du monde 2026, le Gabon s’est imposé ce vendredi sur la pelouse de la Gambie (3-4). Et pour cela, les Panthères ont pu compter sur un Pierre-Emerick Aubameyang en feu. En effet, l’attaquant de l’OM a inscrit un quadruplé, avant d’être exclu en fin de match. Et le sélectionneur de la Gambie n’a d’ailleurs pu que s’incliner face à Aubameyang.
« Il ne fait aucun doute qu’Aubameyang est un joueur de classe mondiale »
Malgré ses 36 ans, le buteur de l’OM et du Gabon continue encore et toujours d’impressionner. Rapporté par Flashscore, Johnathan McKinstry a confié à propos de Pierre-Emerick Aubameyang : « Il ne fait aucun doute qu’Aubameyang est un joueur de classe mondiale et il l’a prouvé depuis 15 ans, mais c’était encore une grande journée pour lui. La dernière fois que nous avons joué, il n’avait marqué qu’un but et nous avions réussi à le contenir, mais cette fois, nous n’aimons pas perdre comme cela ».
« Face à un attaquant du calibre d’Aubameyang… »
« Franchement, nous avons fait beaucoup de bonnes choses, mais la grande différence dans ce match, c’est qu’on a de la qualité derrière, mais ce sont de jeunes joueurs, ils ont 19, 21, 22 ans, et nous n’avions que deux défenseurs expérimentés sur le terrain, dont l’un était suspendu. Mais les trois jeunes défenseurs vont devenir de grands joueurs, c’était la première fois qu’ils jouaient ensemble, et face à un attaquant du calibre d’Aubameyang, il a su exploiter les petits espaces contre une défense qui n’avait jamais évolué ensemble. Ce n’est pas une excuse, mais c’est la réalité du match », a poursuivi le sélectionneur de la Gambie.