Mercato : «Un joueur de classe mondiale» annoncé à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l’OM. Une signature qui en a intrigué plus d’un étant donné l’âge du Gabonais. Toutefois, à 36 ans, PEA prouve depuis le début de la saison qu’il évolue encore à un très haut niveau. Et ce n’est pas le sélectionneur de la Gambie, dernière victime d’Aubameyang, qui dira le contraire.

Toujours en cours pour se qualifier à la Coupe du monde 2026, le Gabon s’est imposé ce vendredi sur la pelouse de la Gambie (3-4). Et pour cela, les Panthères ont pu compter sur un Pierre-Emerick Aubameyang en feu. En effet, l’attaquant de l’OM a inscrit un quadruplé, avant d’être exclu en fin de match. Et le sélectionneur de la Gambie n’a d’ailleurs pu que s’incliner face à Aubameyang.

« Il ne fait aucun doute qu’Aubameyang est un joueur de classe mondiale » Malgré ses 36 ans, le buteur de l’OM et du Gabon continue encore et toujours d’impressionner. Rapporté par Flashscore, Johnathan McKinstry a confié à propos de Pierre-Emerick Aubameyang : « Il ne fait aucun doute qu’Aubameyang est un joueur de classe mondiale et il l’a prouvé depuis 15 ans, mais c’était encore une grande journée pour lui. La dernière fois que nous avons joué, il n’avait marqué qu’un but et nous avions réussi à le contenir, mais cette fois, nous n’aimons pas perdre comme cela ».