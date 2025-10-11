Mercato - OM : Le mariage idéal annoncé après la signature !

Désormais, c’est donc Corinne Diacre qui est sur le banc des Marseillaises. Alors qu’elle était précédemment en charge de l’équipe de France féminine, là voilà aujourd’hui à l’OM. La question est maintenant de savoir si la mariage entre les deux parties va fonctionner. Une première réponse va tomber ce samedi avec une rencontre face à Rodez, mais voilà que l’OM pourrait bien avoir trouvé la personne idéale en la personne de Diacre.
Après plusieurs semaines de recherches, l’OM a enfin trouvé la personne pour diriger son équipe féminine. En effet, lundi soir, le club phocéen a officialisé la nomination de Corinne Diacre à la tête des Marseillaises. Après avoir dirigé l’équipe de France féminine, la technicienne de 51 ans est donc de retour sur le banc d’un club. Et voilà qu’entre l’OM et Diacre, ça pourrait bien être l’union idéale…
« Je suis très contente pour elle parce qu’elle le mérite »
Ancienne joueuse de Corinne Diacre, Siga Tandia a réagi à la nomination de cette dernière à l’OM. Dans un premier temps, elle a alors confié pour La Provence : « Je suis très contente pour elle parce qu’elle le mérite. Il y a eu des choses qui ont été dites, je ne veux pas forcément entrer là-dedans. J’espère que ça va un peu balayer cette mauvaise image qu’on a pu lui coller. Il ne faudrait pas oublier que c’est quelqu’un de compétente, elle l’a prouvé, mine de rien, partout où elle est passée ».
« Elle se retrouve à sa place et je trouve que ça concorde bien avec l’OM »
Par la suite, Siga Tandia a ajouté à propos de Corinne Diacre : « C’est une amoureuse du football, elle sent le football. Elle se retrouve à sa place et je trouve que ça concorde bien avec l’OM. J’espère que l’alchimie va se faire parce que le club est sur un nouvel élan avec les Marseillaises, cette montée en D1…Je pense que « Coco » peut apporter ce supplément de professionnalisme. Elle a cette connaissance du très haut niveau ». A voir dans quelques semaines maintenant si ce choix de l’OM était le bon. A suivre…