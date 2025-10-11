Mercato - OM : Le mariage idéal annoncé après la signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais, c’est donc Corinne Diacre qui est sur le banc des Marseillaises. Alors qu’elle était précédemment en charge de l’équipe de France féminine, là voilà aujourd’hui à l’OM. La question est maintenant de savoir si la mariage entre les deux parties va fonctionner. Une première réponse va tomber ce samedi avec une rencontre face à Rodez, mais voilà que l’OM pourrait bien avoir trouvé la personne idéale en la personne de Diacre.

Après plusieurs semaines de recherches, l’OM a enfin trouvé la personne pour diriger son équipe féminine. En effet, lundi soir, le club phocéen a officialisé la nomination de Corinne Diacre à la tête des Marseillaises. Après avoir dirigé l’équipe de France féminine, la technicienne de 51 ans est donc de retour sur le banc d’un club. Et voilà qu’entre l’OM et Diacre, ça pourrait bien être l’union idéale…

« Je suis très contente pour elle parce qu’elle le mérite » Ancienne joueuse de Corinne Diacre, Siga Tandia a réagi à la nomination de cette dernière à l’OM. Dans un premier temps, elle a alors confié pour La Provence : « Je suis très contente pour elle parce qu’elle le mérite. Il y a eu des choses qui ont été dites, je ne veux pas forcément entrer là-dedans. J’espère que ça va un peu balayer cette mauvaise image qu’on a pu lui coller. Il ne faudrait pas oublier que c’est quelqu’un de compétente, elle l’a prouvé, mine de rien, partout où elle est passée ».