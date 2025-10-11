Signature chez Canal+ : L’OM vient tout faire capoter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir entraîné l’équipe de France féminine, c’est donc du côté de l’OM que Corinne Diacre a repris du service. Il y a quelques jours, son arrivée a été officialisée à la tête des Marseillaises. Un retour aux affaires qui a mis à mal un autre projet. En effet, initialement, Diacre devait rejoindre le monde des médias, elle qui avait trouvé un accord avec Canal+.

Lundi dernier, l’OM annonçait l’identité de la nouvelle entraîneure de son équipe féminine : Corinne Diacre. Après la mise à pied de Frédéric Gonçalves, la décision a donc été prise de faire confiance à l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine. Diacre a ainsi posé ses valises à Marseille. Un nouveau défi pour lequel la technicienne de 51 ans a refusé de nombreuses propositions.

Diacre était attendue chez Canal+ ! Et voilà que cette arrivée à l’OM a notamment fait capoter l’expérience que Corinne Diacre aurait dû vivre avec Canal+. En effet, ce samedi, La Provence fait savoir que la désormais entraîneure des Marseillaises avait trouvé un accord avec la chaine cryptée. Diacre devait ainsi devenir consultante lors des soirées européennes, mais tout ça est donc tombé à l’eau à cause de l’OM.