Une star s’offre à l’OM, tout est réuni pour son transfert !

Libre de tout contrat après son départ d'Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu à Marseille un an après avoir quitté le club de la cité phocéenne. L'OM cherchait du renfort en attaque et le profil du Gabonais séduit, d'autant plus qu'il est resté proche du club. Pour Florent Germain, il coche toutes les cases.

Auteur de bons débuts avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang prouve qu'il est toujours capable de se rendre utile même à son âge. Le joueur de 36 ans suscitait tout de même quelques interrogations à l'approche de sa signature cet été mais le journaliste de RMC Florent Germain explique qu'il a toujours été suivi par les dirigeants marseillais.

Aubameyang n'a jamais vraiment quitté l'OM Parti après la saison 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang est resté en contact avec l'OM. D'ailleurs Roberto De Zerbi a toujours eu dans un coin de sa tête un retour possible et n'a pas laissé passer la chance cet été. « Pourquoi ils ont voulu reprendre Aubam ? Déjà parce qu'ils sont restés en contact quand il est parti en Arabie Saoudite. Roberto De Zerbi, son premier souhait quand il est arrivé à Marseille même s'il a compris que ça n’allait pas être possible, ça aurait été de le garder dans l'idéal. Donc c'était quelque part le deuxième train qui passait pour que Roberto De Zerbi puisse avoir Aubameyang. (…) C'est une opportunité dans le sens où l'OM était en contact avec lui et son entourage, qu'ils ont su qu’il allait résilier son contrat avec son club saoudien et que l'OM avait besoin d'un attaquant d'un profil différent par rapport à celui d’Amine Gouiri et qui allait entrer dans une certaine rotation » analyse Florent Germain dans le podcast de RMC After Marseille.