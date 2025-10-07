Nouvel attaquant à l’OM : Le coup de main d’Aubameyang !

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux, Robinio Vaz a fait ses premières apparitions avec le groupe professionnel l’année dernière, avant d’avoir encore plus d’importance cette saison, jusqu’à connaitre sa première titularisation samedi contre Metz (0-3). À l’OM, l’attaquant âgé de 18 ans peut compter sur la confiance de Roberto De Zerbi et également les précieux conseils de Pierre-Emerick Aubameyang, ainsi que d’Amine Gouiri.
C’était la grosse surprise réservée par Roberto De Zerbi samedi à l’occasion du déplacement de l’OM sur la pelouse de Metz (0-3). Si l’on attendait Amine Gouiri, c’est finalement Robinio Vaz qui a été aligné à la pointe de l’attaque marseillaise, sa toute première titularisation en Ligue 1, lui qui est arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux.
Première titularisation et premier but pour Vaz cette saison
« Pourquoi avoir titularisé Vaz ? Robinio nous apporte de la profondeur, c’était important car Metz jouait avec cinq défenseurs », a expliqué Roberto De Zerbi, preuve de la confiance qu’il accorde à Robinio Vaz malgré ses 18 ans. Décisif sur le but victorieux d’Amir Murillo à Strasbourg (1-2), il avait inscrit sa première réalisation en professionnel avec l'OM contre le Paris FC (5-2).
Aubameyang et Gouiri en mentors de Vaz
À l’OM, Robinio Vaz peut aussi compter sur les précieux conseils de ses concurrents en attaque. Comme indiqué par La Provence, Pierre-Emerick Aubameyang se charge de le conseiller sur le sens du but, alors qu’Amine Gouiri l’aide sur les déplacements.