Nouvel attaquant à l’OM : Le coup de main d’Aubameyang !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux, Robinio Vaz a fait ses premières apparitions avec le groupe professionnel l’année dernière, avant d’avoir encore plus d’importance cette saison, jusqu’à connaitre sa première titularisation samedi contre Metz (0-3). À l’OM, l’attaquant âgé de 18 ans peut compter sur la confiance de Roberto De Zerbi et également les précieux conseils de Pierre-Emerick Aubameyang, ainsi que d’Amine Gouiri.

C’était la grosse surprise réservée par Roberto De Zerbi samedi à l’occasion du déplacement de l’OM sur la pelouse de Metz (0-3). Si l’on attendait Amine Gouiri, c’est finalement Robinio Vaz qui a été aligné à la pointe de l’attaque marseillaise, sa toute première titularisation en Ligue 1, lui qui est arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux.

Première titularisation et premier but pour Vaz cette saison « Pourquoi avoir titularisé Vaz ? Robinio nous apporte de la profondeur, c’était important car Metz jouait avec cinq défenseurs », a expliqué Roberto De Zerbi, preuve de la confiance qu’il accorde à Robinio Vaz malgré ses 18 ans. Décisif sur le but victorieux d’Amir Murillo à Strasbourg (1-2), il avait inscrit sa première réalisation en professionnel avec l'OM contre le Paris FC (5-2).